МИД Украины вызвал "на ковер" посла Сербии из-за наблюдателей на псевдовыборах боевиков
23:20, 04 ноября 2014Политика
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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко встретилась с послом Сербии Раде Булатовичем в связи с участием "наблюдателей" от страны во псевдовыборах боевиков.
МИД Украины вызвал "на ковер" посла Сербии из-зи участия "наблюдателей" от страны во псевдовыборах / Facebook МИД
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сербской стороне была разъяснена позиция Украины относительно участия так называемых наблюдателей от сербских политических партий, в том числе парламентских, в псевдовыборах на востоке Украины 2 ноября 2014 года", - говорится в заявлении МИД Украины.
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Кроме того, по информации ведомства, дипломаты обсудили отдельные вопросы украинско-сербского сотрудничества.
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