МИД Украины вызвал "на ковер" посла Сербии из-за наблюдателей на псевдовыборах боевиков

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сербской стороне была разъяснена позиция Украины относительно участия так называемых наблюдателей от сербских политических партий, в том числе парламентских, в псевдовыборах на востоке Украины 2 ноября 2014 года", - говорится в заявлении МИД Украины.

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Кроме того, по информации ведомства, дипломаты обсудили отдельные вопросы украинско-сербского сотрудничества.