МИД Британии назвал пять причин, почему "референдум" в Крыму был незаконным

Первым в списке идет пункт о том, что такой "референдум" является нарушением Конституции Украины, а граждане должны были голосовать под наблюдением российских "зеленых человечков".

Министерство иностранных дел Великобритании привело пять причин незаконности так называемого референдума в Крыму, проведенного четыре года назад, в результате которого Россия аннексировала украинский полуостров.

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Первым пунктом в списке заявлено, что "референдум" нарушал Конституцию Украины, и был провозглашен незаконным ОБСЕ и "Большой Семеркой", передает Голос Америки.

Второе - пророссийская пропаганда доминировала, в то время, как украинскую прессу закрыли.

Третье - само голосование было подготовлено за 20 дней, что не дало возможности для общественного обсуждения.

Четвертое - российские военные захватили ключевые части полуострова, и граждане должны были голосовать под пристальным наблюдением российских "зеленых человечков".

В-пятых - на референдуме не присутствовали наблюдатели, которые заслуживают доверия.

Также ЕС не признал выборов президента России в аннексированном Крыму, которые прошли там вчера.

В совместной статье, министры Дании, Швеции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии и Украины отметили, что четыре года назад Россия провела окончательную незаконную оккупацию Крыма – суверенной территории Украины, которую Россия признавала в рамках ряда международных соглашений. "То, что происходит в Крыму, касается не только Украины, это касается нас всех. Поэтому мы не забудем и не оставим Крым", - отмечается в заявлении министров.

К позиции ЕС присоединились и другие страны. В частности, МИД Норвегии заявил: "Норвегия не признает российские президентские выборы в Крыму. Норвегия продолжает поддерживать политику ЕС по непризнанию".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также выступила с соответствующим заявлением. "Четыре года назад было проведено вторжение и незаконная оккупация Крыма. Канада поддерживает народ Украины и всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии", - подчеркнула Фриланд.