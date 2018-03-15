Поработала и ушла: Савченко заявила, что ее не выгнали из сессионного зала Рады

По словам нардепа, она самостоятельно вернулась в зал заседаний после перерыва.

Народный депутат Надежда Савченко опровергла информацию о том, что ее выводили из зала заседаний Верховной Рады. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

Об этом сообщает "112 Украина". "Закончилась практически рабочая сессия. Я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату. Я зашла в зал, отработала, послушала, какой вопрос рассматривается. Я вышла из зала, сейчас снова вернулась в зал, для того чтобы расписаться, получить зарплату, вернуться в зал. И все", - сказала она.

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Ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Именно из-за этого депутата якобы заставили покинуть сессионный зал Рады.

Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что депутата Надежду Савченко сегодня вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку с ее участием возникла определенная угрожающая ситуация.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.