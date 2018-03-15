Поработала и ушла: Савченко заявила, что ее не выгнали из сессионного зала Рады

18:30, 15 марта 2018
Политика
381
Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале / фото УНИАН

Об этом сообщает "112 Украина". "Закончилась практически рабочая сессия. Я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату. Я зашла в зал, отработала, послушала, какой вопрос рассматривается. Я вышла из зала, сейчас снова вернулась в зал, для того чтобы расписаться, получить зарплату, вернуться в зал. И все", - сказала она.

Читайте также"Читали Рэя Бредбери?": Савченко прокомментировала "гранаты в Раде"

Ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет. Именно из-за этого депутата якобы заставили покинуть сессионный зал Рады.

Народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что депутата Надежду Савченко сегодня вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку с ее участием возникла определенная угрожающая ситуация.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине
Теги: #Рада#граната#оружие#теракт#Надежда Савченко