"Я увидела страх в их глазах": Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием (видео)

Савченко отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, сообщает LB.ua.

Читайте также"Читали Рэя Бредбери?": Савченко прокомментировала "гранаты в Раде"

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что, по информации источников в парламенте, Надежда Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет.