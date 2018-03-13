Россия увеличила военное присутствие вблизи границ с Украиной - Полторак

"Мы расцениваем, что главная цель этих действий — это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", - сказал Полторак.

Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и далее наращивает военную группировку в Крыму.

Об этом на встрече с литовскими журналистами заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны. "Мы расцениваем, что главная цель этих действий — это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", — сказал Полторак.

В частности, Полторак рассказал литовским журналистам, о ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.

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"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих военных подразделений. Это для нее испытательный полигон", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает милитаризацию Донбасса и доукомплектовывают оккупационные «армейские корпуса».