В Крым во время Майдана приезжала делегация Путина – Могилев

Целью визита Суркова, по словам Могилева, было обсуждение возможного строительства Керченского моста.

Бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев говорит, что во время Евромайдана к нему на полуостров приезжал помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

"Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек", - сообщил Могилев в интервью "Украинской правде".

По его словам, свою свиту Сурков представил как сотрудников инженерных служб.

Могилев говорит, что целью визита было обсуждение возможного строительства Керченского моста.

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"Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 годах было подписано совместное соглашение Украины и России о строительстве Керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований зависло в Киеве" , - рассказывает экс-глава Совмина.

По его словам, Сурков уверял, что его приезд связан только с этим.

"Мы с ним обсуждали только этот проект. Никаких намеков и обсуждений ситуации в стране у нас не было вообще. Я с ним поговорил минут 40 или час. И все. Я не знаю, были ли еще какие-то встречи у него с кем-то другим. Я даже не могу сказать, улетел он из Крыма в этот день или на следующий", - говорит Могилев.

Он отметил, что связал тогда Суркова "с кем-то из украинских министров, кто вел транспорт".

Как сообщал УНИАН, коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос бывшего председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.