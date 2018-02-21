Порошенко рассказал об обстреле его авто на границе Украины и РФ в 2014 году

По словам президента, ситуация на границе в то время была очень напряженной и хорошо координировалась спецслужбами РФ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об обстреле его автомобиля на границе Украины и Российской Федерации в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время допроса через систему видеоконференцсвязи в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

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«Во время моего пребывания в Луганске в апреле, когда я прилетел в заблокированный Луганский аэропорт, у меня была запланирована встреча с профессорско-преподавательским составом Луганского университета, который расположен буквально в 200-300 метрах от захваченного (боевиками - УНИАН) здания СБУ. После начала встречи был выключен свет, молодчики пытались заблокировать проведение встречи, и чувствовалось, что их действия очень хорошо скоординированы», - рассказал президент.

После этого Порошенко решил съездить на российско-украинскую границу в Изварино.

«Моя машина, по сообщению моего помощника, была обстреляна. И во время проведения встречи с жителями Изварино также были провокационные выступления неизвестных людей, которые пересекли границу с российской стороны ... Обстановка была очень напряженной и хорошо координировалась, по моему мнению, спецслужбами РФ», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко рассказал о своей поездке в Крым и заявил, что в ходе нее его жизнь была под угрозой.