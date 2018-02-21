Порошенко о поездке в Крым: "зеленых человечков" видел лично, была угроза моей жизни

Президент отметил, что в то время получил поручение Верховной Рады Украины на проведение переговоров по стабилизации и урегулированию политической ситуации в АР Крым.

Президент Украины Петр Порошенко подробно рассказал о своей поездке в Крым в конце февраля 2014 года, отметив, что лично видел так называемых «зеленых человечков» возле здания Верховного Совета Крыма, и добавил, что в то время существовала непосредственная угроза его жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время допроса через систему видеоконференцсвязи в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Глава государства отметил, что 27 февраля 2014 года явился в кабинет и.о. президента Украины Александра Турчинова с предложением вылететь в Крым и «провести переговоры с депутатами ВС Крыма, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, и убедить депутатов и убедиться в событиях, которые происходили в тот день в Симферополе и в Крыму».

Порошенко отметил, что получил поручение от имени Верховной Рады Украины провести переговоры по стабилизации и урегулированию политической ситуации в АР Крым.

«Я сразу отправился в Симферополь, получив информацию, что Симферополь уже блокирован войсками и людьми в штатском, будут огромные трудности для меня попасть в Симферополь, но я принял решение, что все равно поездка должна состояться», - отметил он.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему лично не приехал на допрос по делу Януковича (видео)По словам президента, у выхода из аэропорта в Симферополе несколько человек пытались его остановить, завязалась потасовка. «Я прорвался через оцепление, и когда вошел в зону съемки телевизионных камер и журналистов, они побоялись попадать в зону действия камер. Там я сделал заявление, с какой целью я прибыл в Крым... Содержание заявления заключалось в том, что Крым является украинским и мы должны сделать все, чтобы препятствовать провокаторам и не допустить провокаций, немедленно создать рабочую группу между депутатами ВР Украины и крымского парламента, чтобы в рабочем режиме решить все вопросы, которые могут стоять на повестке дня», - добавил Порошенко.

Он отметил, что договорился по телефону о встрече с председателем Верховного Совета Крыма Владимиром Константиновым. «Попросил тех людей, которые меня встречали, подвезти меня к ВС Крыма. Несмотря на определенные препятствия, мы смогли добраться на расстояние 300-400 метров от площади и здания, где был расположен ВС Крыма. Далее двигаться машиной было нельзя, я вышел из машины и пешком пошел в здание ВС Крыма. Лично убедился, что оно было закрыто, не работало, окружено оно было «зелеными человечками» - военными регулярных сил РФ и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли «крымской самообороной», но координировались офицерами спецслужб РФ».

«Была отдана команда меня заблокировать, окружить и применить средства физического воздействия. Я пытался не дать им этого сделать. Моя попытка попасть в ВС Крыма была заблокирована лицами, включая военными России, я направился по другой улице к своей машине, в это время я был окружен несколькими десятками, а потом и сотнями людей, часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, угрожали мне», - рассказал Порошенко.

Однако, по его словам, часть людей стала на его защиту. «Я считаю, что в то время была непосредственная угроза моей жизни и спасибо тем людям, которые были недалеко от меня и своими действиями меня защитили, там были несколько милиционеров, которые пытались честно выполнять свои обязанности».