СМИ: Блокпосты под Донецком перешли под охрану пограничников
Блокпосты под Донецком теперь охраняют бойцы пограничной службы.
Об этом сообщает корреспондент ZN.UA из Донецка.
Как передает корреспондент, на украинских блокпостах на выездах из Донецка вместо вооруженных сил и батальонов МВД стоят люди в форме пограничников.
В частности, на блокпост под Курахово доставили металлические вагончики – "мобильные офисы" и жилые времянки. Это может свидетельствовать о том, что украинские силовики обустраиваются там надолго.
Читайте такжеРФ продолжает разведку: пограничники зафиксировали беспилотник из оккупированного КрымаКак сообщалось, 18 октября вступил в силу закон о введении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также о проведении внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря нынешнего года.
Вместе с тем, в Кабмине до вступления закона в силу заявляли, что закон об "особом статусе" будет выполняться только при условии проведения выборов, согласованных с Украиной.