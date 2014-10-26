СМИ: Блокпосты под Донецком перешли под охрану пограничников

Об этом сообщает корреспондент ZN.UA из Донецка.

Как передает корреспондент, на украинских блокпостах на выездах из Донецка вместо вооруженных сил и батальонов МВД стоят люди в форме пограничников.

В частности, на блокпост под Курахово доставили металлические вагончики – "мобильные офисы" и жилые времянки. Это может свидетельствовать о том, что украинские силовики обустраиваются там надолго.

Читайте такжеРФ продолжает разведку: пограничники зафиксировали беспилотник из оккупированного КрымаКак сообщалось, 18 октября вступил в силу закон о введении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также о проведении внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря нынешнего года.

Вместе с тем, в Кабмине до вступления закона в силу заявляли, что закон об "особом статусе" будет выполняться только при условии проведения выборов, согласованных с Украиной.