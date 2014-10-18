Закон об особом статусе части Донбасса вступил в силу

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступил в силу.

Закон опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 18 октября и вступает в силу со дня его опубликования, сообщает «Украинская правда».

Как известно, 16 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Документ определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Особый порядок на указанных территориях вводится Законом временно, на 3 года, со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим документом.

Управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и Законами Украины.

Полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины Законом № 1680-VII, досрочно не прекращаются.

Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.