В Японии произошло мощное землетрясение: синоптики предупреждают об угрозе цунами (видео)

14:21, 20 марта 2021
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Эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега.

В Японии произошло мощное землетрясение / фото ua.depositphotos.com
В Японии произошло мощное землетрясение / фото ua.depositphotos.com

В Японии в префектуре Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое вызвало цунами.

В Алжире произошло сильнейшее землетрясение, люди в панике выбегали на улицу (видео)Об этом говорится на сайте префектуры.

Эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега. Высота цунами составила один метр.

Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.

Землетрясение в Японии: видео

Землетрясение в Японии: угроза цунами

Как пишет The Japan Times со ссылкой на национальное метеорологическое управление, жителей предупреждают о цунами.

По прогнозам синоптиков, высота цунами в Мияги может составить один метр.

Местные власти рекомендуют людям, которые живут в прибрежных районах, переместиться на возвышенность.

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Автор: Катерина Шварц

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Теги: Японияземлетрясениецунамиземлетрясение в Японии
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