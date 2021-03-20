В Японии произошло мощное землетрясение: синоптики предупреждают об угрозе цунами (видео)

Эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега.

В Японии произошло мощное землетрясение / фото ua.depositphotos.com

В Японии в префектуре Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое вызвало цунами.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега. Высота цунами составила один метр.

Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.

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Как пишет The Japan Times со ссылкой на национальное метеорологическое управление, жителей предупреждают о цунами.

По прогнозам синоптиков, высота цунами в Мияги может составить один метр.

Местные власти рекомендуют людям, которые живут в прибрежных районах, переместиться на возвышенность.