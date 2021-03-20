В Японии произошло мощное землетрясение: синоптики предупреждают об угрозе цунами (видео)
Эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега.
В Японии в префектуре Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое вызвало цунами.
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Эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега. Высота цунами составила один метр.
Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.
Землетрясение в Японии: видео
Землетрясение в Японии: угроза цунами
Как пишет The Japan Times со ссылкой на национальное метеорологическое управление, жителей предупреждают о цунами.
По прогнозам синоптиков, высота цунами в Мияги может составить один метр.
Местные власти рекомендуют людям, которые живут в прибрежных районах, переместиться на возвышенность.
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