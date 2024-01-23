Также І уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

На сегодня, 23 января, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"23 января местами порывы юго - западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области-прогноз на сегодня

По данным синоптиков, 23 января днем ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер юго-западного направления, 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем 0°...+5°.

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в осадках. По их данным, атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Погода на Львовщине-прогноз на ближайшие дни

Ближайшие 5 дней, по данным синоптиков, погоду Львовщины будут определять влажные воздушные массы.

"Ожидаем осадки в виде дождя и мокрого снега от небольших до умеренных (в среду днем местами по области вероятность значительных)", - сообщают во Львовском гидрометцентре.

По области в течение этих дней минимальные температуры будут опускаться до -6°, а днем прогнозируется до +6°. Из опасных явлений: сохранятся порывы ветра и гололедица на дорогах.

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