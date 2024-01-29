В понедельник, 29 января, погода в Украине будет пасмурной, но не морозной. Практически по всей стране днем будет небольшой "плюс", лишь местами на севере страны столбики термометров покажут 0°...-1°. В отдельных областях на западе, в центре, а также в Крыму пройдут дожди или снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
- Во Львове в понедельник будетнебольшая облачность. Ночью -4°, днем +2°, снег.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем +2°.
- В Тернополе 29 января ночью будет -5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +3°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +5°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, дождь.
- В Виннице сегодня будет -5°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°.
- В Одессе 29 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -6°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -5°...0°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня оясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +2°.
Приметы погоды 29 января
Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем - летом будет жара. Ночь ясная - лето будет урожайное, а год счастливый.