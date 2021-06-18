На Ялту обрушился мощнейший ливень.

В оккупированной Ялте после продолжительных и мощных дождей вышла из берегов река Водопадная, город оказался на грани катастрофы и может полностью остаться без электроснабжения.

"Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света",- рассказала "глава администрации" Янина Павленко, сообщает ТАСС.

При этом она отметила, что сильный дождь будет идти в городе весь день.

Как сообщают местные СМИ, появилась угроза схода селей.

"В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии – угроза схода селей",- сообщили в местном Гидрометцентре.

Потоп в Керчи

Как сообщал Погода УНИАН, ранее в оккупированном Крыму мощнейший ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затопленными по самые окна.

По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

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Автор: Екатерина Лиманская