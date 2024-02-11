Погода в Украине 14 февраля 2024 спрогнозирована теплая.

Погода в Украине на следующей неделе ожидается разная - в понедельник, 12 февраля, спрогнозированы дожди, возможны прояснения, со вторника, 13 числа, температура воздуха начнет снижаться, но тепло будет не по-зимнему.

Таким прогнозом с "Телеграфом" поделилась синоптик из Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозу ночью ожидается +3...+9 градусов, а днем на севере и западе +6 ...+12. "...на остальных же территориях остаются высокие показатели: 9-15 градусов тепла, на юге до +17 градусов", - сказала эксперт. По ее словам, в северных областях в начале недели возможны небольшие осадки, а в западных - умеренные.

Погода в Украине 14 февраля 2024 года также прогнозируется теплая - ночью и днем может быть +3...+9, а в южной части нашего государства до +15. Птуха добавила, что в течение следующих десяти дней на нашей территории не прогнозируются сильные морозы.

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Какая ожидается погода завтра в Украине - что уже известно

В Украинском гидрометцентре сообщили, какая ожидается погодная ситуация 12 февраля в Киеве и области.

По прогнозу синоптиков, в столице Украины ночью прогнозируется 3...5 градусов тепла, а ночью - от +8 до +10. В Киевской области в ночные часы ожидается +2...+7, а в дневное время от 7 до 12 тепла.

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