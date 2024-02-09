Синоптик прогнозирует высокую температура на выходных, но местами будут ледяные дожди и мокрый снег.

10 и 11 февраля в Украине ожидается аномально теплая погода с осадками и туманами. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Вследствие активного поступления теплого средиземноморского воздуха, в большинстве областей Украины ожидаются аномально высокие значения температуры, особенно в западных и южных регионах", - говорит синоптик.

Кроме того, по его данным, малоподвижный теплый фронт, который будет медленно продвигаться в северном направлении, повлечет заметное ухудшение погодных условий в западных, северных, центральных и восточных областях.

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"Пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь. Также возникнут благоприятные условия для гололеда и туманов. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными!"- предупредил Игорь Кибальчич.

Погода 10 февраля

В субботу в западных областях в течение суток пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах и на Полесье с мокрым снегом. Местами образуется гололед, будет наблюдаться туман. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С; на Прикарпатье ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

В северных областях также ожидаются умеренные осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С.

В центральных областях ночью пройдут осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя, днем преимущественно дождь. Кое-где туманы, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +1...+ 11 °С.

В южных областях и в Крыму преимущественно без осадков. Местами туманы. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +12 ... +17 °С.

В восточных областях в течение суток пройдут умеренные осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя. Местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -3...+2 °С, а днем 0...+5 °С.

Погода 11 февраля

В конце недели в западных областях пройдет местами небольшой дождь. Возможны туманы. Ночью будет +3...+8 °С, а днем +8...+13 °С.

В северных областях ночью пройдет снег с переходом в дождь, местами гололед. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем + 2...+7 °С.

В центральной части ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1...+ 6 °С, днем +7...+12 °С.

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, а днем разогреет до +12...+17 °С.

В восточных областях ночью пройдет дождь и ледяной дождь, днем местами небольшой дождь. Местами туман. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем + ...+11 °С.

Потепление в Украине

О потеплении в ближайшие дни говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ближайшие теплые дни будут 11, 12 и 13 февраля, а с 15 февраля в Украину придет новое похолодание.

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