До конца текущей недели на погоду в Украине будут влиять антициклоны, поэтому осадков в большинстве регионов страны не предвидится.

В ближайшие дни погодные условия в Украине будут определяться антициклонами. Ожидается погода без значительных осадков, а температура сохранится выше нормы практически по всей стране. Такой прогноз на неделю обнародовал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что в первой половине недели погода в нашей стране будет определяться западной периферией антициклона, который к четвергу ослабнет, что позволит в западные и северные области Украины пробиться атмосферному фронту. Благодаря этому, местами пройдут небольшие дожди, а уже под конец недели новый антициклон из Центральной Европы усилится и распространит свое влияние в том числе и на Украину.

"Таким образом, в течение недели будет преобладать антициклональная деятельность, поэтому осадков в большинстве регионов страны не предвидится", - говорит синоптик.

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Он добавил, что термический фон окажется выше средних многолетних показателей, особенно в западных и юго-западных районах, а вот в Приазовье, восточных областях и Крыму температура ожидается близкой к норме.

Так, по его прогнозу, 7-9 ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью 8 ноября в западной части и Киевской области местами возможен небольшой дождь и морось.

"В западных, центральных и южных областях ночью и в первой половине дня возможны туманы, которые уменьшат горизонтальную дальность видимости до 200-500 метров", - предупредил синоптик.

Температура воздуха в ночное время составит +3...+8 °С, на Левобережье страны и в Карпатах +2...-4 °С; днем воздух прогреется до +5...+10 °С, в западных и южных областях до +12...+17 °С.

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