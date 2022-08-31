По словам климатолога, спрогнозировать точно, какой будет погода зимой, нереально. Однако существует тенденция к потеплению.

В последнее время в Европе наблюдаются довольно мягкие зимы. Однако во время летней жары люди начали пользоваться кондиционерами. Из-за этого увеличение выбросов в атмосферу снова возросло - ситуация ухудшилась. Поэтому в условиях изменения климата трудно прогнозировать, что будет с погодой в дальнейшем.

Об этом в интервью УНИАН рассказала руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько.

"С 2015-го года ученые всего мира говорят, что каждый год становится жарче предыдущего. То есть, ежегодно в определенные дни фиксируются новые температурные рекорды", - рассказала она.

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Климатолог напомнила, что во Франции пересохла одна из крупнейших рек. А весь юг Европы страдает от сильной засухи и пожаров.

"К сожалению, это означает, что изменения климата никогда не происходили так быстро. То есть, из-за действий человечества, температура поднимается так быстро, как до сих пор никогда не было в истории планеты", - пояснила специалист.

По ее словам, этот процесс происходит и в Украине. "Уже даже существует поговорка, что этот год был самым холодным, ведь каждый следующий год будет жарким", - рассказала она.

Такие колебания температуры не означают, что зимой будем ходить в майке. Однако холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

"То есть сейчас, к сожалению, никто не может точно сказать, какой будет зима: очень морозной, или мягкой и бесснежной", - резюмировала климатолог.

Напомним, начало осени в Украине будет прохладным - ожидается снижение температуры на 6-8 градусов. Однако постепенно температура вернется почти к летним показателям.

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