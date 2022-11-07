Повышения температуры стоит ждать уже во вторник, 8 ноября.

Начало недели в Украине будет свежим, с туманами и ночными морозами, но уже со вторника, 8 ноября, ожидается потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня температура воздуха в Украине самой низкой ожидается на северо-востоке, где днем будет только +3...+7 градусов. Теплее всего будет на западе, днем до +12...+16 градусов. На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8...+13 градусов, в Крыму до +13...+15 градусов.

"Туманов - много, соответственно, видимость сложнее, улицы - более тусклые, будьте осторожны", - предупредила синоптик.

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По ее словам, дожди вероятны в понедельник только местами в Карпатах и околокарпатских областях.

"Со вторника градусы начнут повышаться, в Украине потеплеет на несколько градусов", - утешила она.

Погода в ноябре - что говорят синоптики

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, вскоре в Украине может выпасть снег, даже южные области не станут исключением. По его прогнозу, морозы будут достигать -4 градуса днем.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что начало ноября в Украине будет достаточно теплым, лишь во второй половине месяца ожидается похолодание, однако оно будет несильным.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, ноябрь-2022 в Украине будет теплым, а осадки будут преимущественно в виде дождя.

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