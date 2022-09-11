Утверждается, что среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до + 5 градусов.

Украинцев пугают холодной зимой, поэтому климатологи и метеорологи поспешили успокоить: зима 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. А все из-за глобального потепления и влияния такого явления, как Ла-Нинья.

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, передает "Обозреватель".

"Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она. Видео дня

И все же, добавляет климатолог, будут кратковременные "затоки" холодного арктического воздуха на территорию Украины - тогда температура будет снижаться.

Утверждается, что среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до + 5 градусов.

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

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