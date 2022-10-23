Синоптик заявил, что температурный режим зимой 2022/2023 будет несколько выше нормы.

Вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная, заявляет директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Как он рассказал в комментарии "24 каналу", возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке.

"Но эти морозы будут кратковременные, они не задержатся надолго", - заверил синоптик.

Также он заявил, что температурный режим зимой 2022/2023 будет немного выше нормы. Поэтому, несмотря на это, длительных похолоданий не прогнозируется.

Зима в Украине 2022-2023: прогноз климатологов

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. "Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

Но, несмотря на это, ряд СМИ постоянно пишет о том, что Украину ждет холодная зима. Такие прогнозы, как видим, необоснованны.

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