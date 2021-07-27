Сегодня, 27 июля, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"27 июля в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объявлен I уровень опасности.
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I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Погода в Украине 27 июля
В Киеве сегодня будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, ливень.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, гроза.
В Тернополе 27 июля ночью будет +18°, днем +30°, почти безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +30°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.
В Виннице сегодня будет +19°...+30°, почти безоблачно.
В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, почти безоблачно.
В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+32°, ясно и безоблачно.
В Одессе 27 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +34°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.
В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+31°, почти безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+31°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +33°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.
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