Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре, гололедице и метели.

На завтра, 21 января, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра, метели и гололедице на дорогах.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 21 января ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, также в Киеве и Киевской области 21 января на дорогах ожидается гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с.

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Спасатели отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, чем сильный ветер опасен для человека. По ее словам, негативное влияние сильного ветра испытывает человеческий организм. Он вызывает мигрени, даже провоцирует депрессию. Ветер раздражает нервные рецепторы кожи и открытых слизистых оболочек, поэтому скорость воздушной массы сразу вызывает чувствительность у людей с патологией нервной системы.

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