По словам синоптика Натальи Диденко, человеческий организм испытывает негативное влияние сильного ветра.

Сильный ветер может быть опасным, ведь человеческий организм ощущает его негативное воздействие.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

По ее словам, на стройке даже усиление ветра до 12 метров в секунду может стать причиной прекращения любых работ, особенно на высоте.

Как ветер вливает на человека:

Негативное влияние сильного ветра испытывает человеческий организм. Он вызывает мигрени, даже провоцирует депрессию.

Ветер раздражает нервные рецепторы кожи и открытых слизистых оболочек, поэтому скорость воздушной массы сразу вызывает чувствительность у людей с патологией нервной системы.

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По словам синоптика, когда порывы ветра достигают 15-20 и даже 30 м/с, спасательные службы рекомендуют придерживаться определенных правил:

На улице во время ветра следует держаться как можно дальше от билбордов, рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев, особенно старых и ветвистых.

Стоит не задерживаться долго под крышами домов и открытыми балконами.

С незастекленных балконов и лоджий надо, хотя бы временно, убрать предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу.

Напомним, несколько дней назад в Киеве отмечен рекорд максимальной скорости ветра. В частности, 14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с 83 км/ч), что на 3 м/сек превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.

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