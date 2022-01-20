Холодная погода накрыла Ирак, Ливан и Саудовскую Аравию.

Аномально холодная погода и обильные снегопады накрыли Ближний Восток.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, от непогоды страдают Ливан, а также Саудовская Аравия, где накануне снегом засыпало север страны.

А для ливанцев морозы еще и ударили по кошелькам. Как сообщается, страна сейчас находится на грани экономического коллапса и обогревать дома не по карману большинству ливанцев, так что им приходится мерзнуть.

По данным The National, сильные снегопады накрыли и часть Ирака. В некоторых районах намело около метра снега. Отмечается, что снегопад - крайне редкое явление для Ирака, одной из самых жарких стран мира. В 2020 году столица Багдад впервые с 1914 года была покрыта снегом.

Напомним, в Сахаре выпал снег после резкого похолодания. Снег осел на песке пустыни Сахара после того, как температура упала ниже нуля.

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