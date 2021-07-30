Непогода ожидается в западных и восточных областях.

В субботу, 31 июля, в Украине в некоторых областях ожидаются грозы, местами - град и шквалы до 20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"31 июля днем в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Как сообщал Погода УНИАН, входные, 31 июля и 1 августа, в Украине будут жаркими. Местами ожидаются дожди и грозы. В воскресенье, 1 августа, на востоке страны температура повысится до +33°...+35°.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет почти безоблачно, температура воздуха ночью +20°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +20°, а днем - до +30°, гроза.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +31°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - ночью +18°, днем +30°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +19°...+31°. В воскресенье температура будет +21°...+29°, небольшая облачность, ливень.

В субботу в Одессе будет почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+32°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +31°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье температура составит +20°...+32°, почти безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+31°. В воскресенье - небольшой дождь, +19°...+31°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, ливень. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +19°, днем +34°.

Автор: Екатерина Лиманская