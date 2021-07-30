Сегодня, 30 июля, во многих областях Украины ожидаются грозы, местами - град и шквалы.

Сегодня, 30 июля, во многих областях на востоке и юге Украины ожидаются опасные метеорологические явления: грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"30 июля днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают в ведомстве.

Как отмечается, в этих регионах объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине на сегодня, 30 июля

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +30°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне в пятницу ожидается почти безоблачная погода, ночью +18°, днем +30°.

В Тернополе 30 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +16°, днем +28°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +16°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +16°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+31°, гроза.

В Одессе 30 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+28°, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.

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Автор: Екатерина Лиманская