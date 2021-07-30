Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

Выходные, 31 июля и 1 августа, в Украине будут жаркими. Местами ожидаются дожди и грозы. В воскресенье, 1 августа, на востоке страны температура повысится до +33°...+35°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет почти безоблачно, температура воздуха ночью +20°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +20°, а днем - до +30°, гроза.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +31°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - ночью +18°, днем +30°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +19°...+31°. В воскресенье температура будет +21°...+29°, небольшая облачность, ливень.

В субботу в Одессе будет почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+32°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +31°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье температура составит +20°...+32°, почти безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+31°. В воскресенье - небольшой дождь, +19°...+31°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, ливень. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +19°, днем +34°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура до +27°. В воскресенье днем температура составит +27°, ночью похолодает до +15°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +17°...+31°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +33°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +18°...+30°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, до +29°. В воскресенье - практически безоблачно, +16°...+29°

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+32°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, температура до +30°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, температура +20°...+31°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская