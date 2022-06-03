По прогнозу Игоря Кибальчича, на выходных опасных и стихийных явлений погоды не предвидится, однако ожидаются дожди.

В течение выходных в Украине ожидается комфортная температура, однако местами пройдут небольшие и умеренные дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, местами пройдут дожди с грозами, а температура воздуха снизится на 3-5 градусов по сравнению с первыми числами месяца и будет колебаться в пределах климатической нормы в большинстве областей страны. Опасных и стихийных явлений погоды не предвидится.

В частности, по прогнозу синоптика, 4 июня днем в западных областях пройдут дожди. В Карпатах, на Волыни и Закарпатье местами ожидаются значительные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +19...+24 °С.

Также в этот день в восточных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. На другой территории без осадков.

В воскресенье, 5 июня, в западных областях ночью и утром пройдут дожди, местами интенсивные. В северных регионах ночью без существенных осадков, а утром и днем ожидаются умеренные дожди, на Киевщине местами значительные осадки, отдельные грозы.

По прогнозу синоптика также днем пройдут умеренные дожди в центральных областях. На юге Украины ночью осадков не ожидается, а днем пройдут небольшие дожди, местами с грозами. В восточных областях также ночью будет сухо, днем местами небольшие дожди.

Напомним, сегодня, 3 июня, во многих областях Украины ожидаются грозы, кое-где - град и шквалы до 20 м/с.

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