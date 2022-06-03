В субботу практически по всей стране будет сухая и теплая погода, а в воскресенье налетят дожди и начнется снижение температуры.

В ближайшие два дня в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет преимущественно сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +14°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +15°, а днем - до +18°, небольшая облачность, сильный дождь.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +25°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +13°...+25°. В воскресенье температура будет +10°...+18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+26°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +25°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье температура составит +17°...+27°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +16°...+28°. В воскресенье - практически безоблачно, +14°...+30°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +17°, днем +28°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +9°, днем до +21°. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +17°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +11°, днем +25°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождь. Температура составит +14°...+22°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +23°, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +13°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, дожди с грозами, до +22°. В воскресенье - практически безоблачно, +13°...+22°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +18°...+28°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +33°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +18°...+30°.

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