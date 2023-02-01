На подводном вулкане Восточный Эпи начали происходить взрывы, в результате чего вулканический пепел разбросало над поверхностью воды на сотню километров.

В Вануату начал извергаться подводный вулкан. Вулкан выбросил в небо столбы пепла. Об этом сообщает RNZ.

Как сообщается, подводный вулкан Восточный Эпи дрожит и извергает пар с раннего утра среды, 1 февраля.

В течением времени активность вулкана возросла до взрывов, которые разбросали пепел примерно на 100 километров вокруг подводного кратера.

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По данным СМИ, власти попросили людей держаться подальше от побережья, поскольку взрывы грунтовых вод могут вызвать небольшие волны цунами.

Напомним, в конце ноября прошлого года на Гавайях начал извергаться крупнейший в мире действующий вулкан. Это извержение произошло впервые с 1984 года.

В качестве меры предосторожности на острове открыли два убежища, однако лава пока не угрожает населенным пунктам.

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