В Тирренском море начал извергаться популярный среди туристов вулкан Стромболи.

В Италии после извержения вулкана Стромболи произошло цунами. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, на вулкане зафиксировали интенсивные взрывы и большие пирокластические потоки, а извержение вызвало небольшое локальное цунами.

По данным издания, сначала в райне вулкана усилились сейсмические толчки, а затем из Северного кратера вылилась лава. Все это сопровождалось интенсивной взрывной активностью.

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Как сообщается, поток быстро спустился и достиг моря, вызвав локальное цунами высотой 1,5 метра.

Вулкан Стромболи в Италии: что о нем известно

Вулкан Стромболи расположен на одноименном острове в Тирренском море.

Вулкан Стромболи постоянно активен и знаменит частыми маленькими извержениями, наблюдаемыми из разных точек острова и окружающего моря.

Извержение вулкана Стромболи практически не прекращаетя последние 20 тысяч лет. При этом очень редко на Стромболи случаются катастрофические извержения.

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