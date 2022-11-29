Извержение вулкана Мауна-Лоа началось после 38 лет затишья.

На Гавайях началось извержение крупнейшего на планете действующего вулкана Мауна-Лоа.

По данным The Watchers, извержение произошло впервые с 1984 года. Из-за извержения на Гавайяха авиационный цветовой код был повышен до красного.

Как сообщается, в настоящее время потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону. Однако ветры могут нести вулканический газ и мелкий пепел к поселениям людей.

По данным Reuters, в качестве меры предосторожности на острове открыли два убежища, однако пока нет никаких признаков того, что лава будет угрожать населенным пунктам.

Вулкан Мауна-Лоа: что о нем известно

Мауна-Лоа возвышается на 4169 метров над Тихим океаном и является частью цепи вулканов, сформировавших Гавайские острова.

В последний раз он извергался в марте и апреле 1984 года.

Мауна-Лоа - второй по объёму из всех вулканов на Земле и самый большой по объёму активный вулкан.

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