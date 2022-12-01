В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

В пятницу, 2 декабря, в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на пятницу температура в столице опустится до -5°, а днем максимально поднимется до -1°. Ощущение холода добавит восточный ветер, скорость которого ожидается в пределах 1,8 - 2,5 м/с.

Атмосферное давление близко к норме - 757 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:37, закат в 15:56.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 2 декабря ночью будет -2°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, снег.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью -5, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 2 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-1°, облачно с проясненииями

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+6°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

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