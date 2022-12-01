В пятницу, 2 декабря, в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на пятницу температура в столице опустится до -5°, а днем максимально поднимется до -1°. Ощущение холода добавит восточный ветер, скорость которого ожидается в пределах 1,8 - 2,5 м/с.
Атмосферное давление близко к норме - 757 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:37, закат в 15:56.
Погода в Украине завтра
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
В Тернополе 2 декабря ночью будет -2°, днем -1°, небольшая облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, снег.
В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью -5, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°.
В Одессе 2 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-1°, облачно с проясненииями
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+6°, дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.