Погода в Украине / фото Kris Holkova, Pixabay

В пятницу, 2 декабря, на юге Украины и в некоторых западных областях ожидаются осадки в виде снега и дождей. Температура практически по всей стране будет в пределах -1°...+1°, лишь в южных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +2°...+6°.  Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.
  • В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
  • В Тернополе 2 декабря ночью будет -2°, днем -1°, небольшая облачность, снег.
  • В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут  ночью -3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, снег.
  • В Виннице завтра будет -3°...-1°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -5, днем -2°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°.
  • В Одессе 2 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-1°, облачно с проясненииями
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+6°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
Погода в Украине 2 декабря / фото УНИАН

Народные приметы 2 декабря

2 декабря - пророка Авдея Бережного. Прилетели птицы с севера - к ранним холодам.

Вас также могут заинтересовать новости: