Температура утром на высокогорье опустилась до -3°.

Сегодня в Карпатах ударил мороз, а на высокогорье пошел снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:35 4 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный, 1 м/с", - говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что температура окружающей среды опустилась до -3°.

Как сообщал Погода УНИАН, 18 сентября в сети показали фото первого снега в Украине - выпал он на вершине горы в Карпатах.

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю: с 5 по 12 октября.

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