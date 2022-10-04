Сегодня в Карпатах ударил мороз, а на высокогорье пошел снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 9:35 4 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный, 1 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что температура окружающей среды опустилась до -3°.
Как сообщал Погода УНИАН, 18 сентября в сети показали фото первого снега в Украине - выпал он на вершине горы в Карпатах.
В Украину идет потепление
Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.
"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю: с 5 по 12 октября.