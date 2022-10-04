Потепление в Украине ожидается уже в ближайшее время.

В ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю.

Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Со среды, 5 октября, до среды, 12 октября, наконец придет к нам в гости бабье лето!"- спрогнозировала синоптик.

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По ее словам, бабье лето будет без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, туманами и относительно теплым воздухом с температурой +14...+21 градус.

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.

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