В Украине усилится туман, водохранилища начнут покрываться льдом

10:11, 18 декабря 2020
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Спасатели предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

Водоемы начнут постепенно замерзать / фото УНИАН
Водоемы начнут постепенно замерзать / фото УНИАН

Сегодня, 18 декабря, ночью и утром в западных, северных и центральных областях Украины - туман, видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.

Также в связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.

Справка УНИАН. Ледовые явления - составляющие ледового режима реки.

К ним относятся: 

  • Шуга (хрупкие, белого цвета комки льда, появляющиеся на воде перед ледоходом);
  • Донный лед (образуется на дне водоема при опускании переохлажденных масс воды);
  • Поверхностный лед;
  • Забереги (тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием);
  • Заторы (нагромождение льдин во время ледохода в узких местах); 
  • Зажоры (скопление в русле реки масс шуги и/или донного льда).

Прогноз погоды на 18 декабря: данные погоды УНИАН

В пятницу, 18 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце выглянет только в западных и южных областях. В Черкассах ожидается мокрый снег, а в Одессе - дождь. Температура днем по стране будет колебаться в пределах от -1° до +5°. В ГСЧС обещают сильные туманы.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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