В Украине усилится туман, водохранилища начнут покрываться льдом
Спасатели предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.
Сегодня, 18 декабря, ночью и утром в западных, северных и центральных областях Украины - туман, видимость 200-500 метров.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.
Также в связи с понижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.
Справка УНИАН. Ледовые явления - составляющие ледового режима реки.
К ним относятся:
- Шуга (хрупкие, белого цвета комки льда, появляющиеся на воде перед ледоходом);
- Донный лед (образуется на дне водоема при опускании переохлажденных масс воды);
- Поверхностный лед;
- Забереги (тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием);
- Заторы (нагромождение льдин во время ледохода в узких местах);
- Зажоры (скопление в русле реки масс шуги и/или донного льда).
Прогноз погоды на 18 декабря: данные погоды УНИАН
В пятницу, 18 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце выглянет только в западных и южных областях. В Черкассах ожидается мокрый снег, а в Одессе - дождь. Температура днем по стране будет колебаться в пределах от -1° до +5°. В ГСЧС обещают сильные туманы.
- Винница+1°... 0°
- Днепр0°... -1°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +2°
- Киев+2°... 0°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+2°... +1°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+5°... +2°