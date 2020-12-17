Оттепель продолжается: температура в Украине поднимется до +5° (карта)

Спасатели предупреждают украинцев о сильном тумане.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

В пятницу, 18 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце покажется только в западных и южных областях. В Черкассах ожидается мокрый снег, а в Одессе - дождь. Температура днем по стране будет колебаться в пределах от -1° до +5°. В ГСЧС обещают сильные туманы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.

В Ривне в пятницу облачно, ночью +1°, днем +3°.

В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +3°, облачно.

В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +2°, облачно.

В Ивано-Франковске завтра ночью +2°, днем +3°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.

В Виннице завтра облачно, 0°...+1°.

В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью +1°, днем +3°.

В Черкассах ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 18 декабря - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +3°, днем +4°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +2°, облачно.

В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +2°.

В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха -2°...-1°.

В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, -1°...+5°.

В Краматорске - облачно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото УНИАН

18 декабря — Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. С этого дня устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь.

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