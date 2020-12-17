Оттепель продолжается: температура в Украине поднимется до +5° (карта)
Спасатели предупреждают украинцев о сильном тумане.
В пятницу, 18 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце покажется только в западных и южных областях. В Черкассах ожидается мокрый снег, а в Одессе - дождь. Температура днем по стране будет колебаться в пределах от -1° до +5°. В ГСЧС обещают сильные туманы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра в Украине ожидается сильный туман
- В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.
- В Ривне в пятницу облачно, ночью +1°, днем +3°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +1°, днем +3°, облачно.
- В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +2°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +2°, днем +3°, переменная облачность.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.
- В Виннице завтра облачно, 0°...+1°.
- В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.
- В Одессе 18 декабря - облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +3°, днем +4°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +2°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью +1°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха -2°...-1°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, -1°...+5°.
- В Краматорске - облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
18 декабря — Саввы Освященного. На день Саввы работать грех: святого подвижника обидишь. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. С этого дня устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь.
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- Винница+1°... -1°
- Днепр0°... -1°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+2°... -1°
- Кропивницкий+1°... -2°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+5°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... 0°