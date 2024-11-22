В городе и области действует повышенный уровень опасности.

На пятницу, 22 ноября, в Днепре и Днепропетровской области действует повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

Сегодня, по данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 22 ноября в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре - прогноз

В целом, по данным синоптиков, сегодня на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, а днем будет без существенных осадков.

Ветер будет южный, 7-12 м/с, а днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области ожидается в пределах +4°...+9°, а в Днепре воздух прогреется до +5°...+7°.

По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов 21 и 23 ноября, на Днепропетровщине ожидается осложнение погоды: значительные дожди и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование неустойчивого снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с.

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