В пятницу, 22 ноября, практически по всей Украине станет заметно холоднее. Самая низкая температура будет на западе страны, 0°...+3°, а на юге местами еще задержится тепло до +11°...+14°. На западе, севере и в некоторых центральных областях пройдут дожди, снег и мокрый снег в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.
- В Тернополе 22 ноября ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +2°, пасмурно, снег с дождем.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет -2°...+5°, пасмурно, мокрый снег.
- В Житомире в пятницу ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.
- В Одессе 22 ноября - пасмурно, температура ночью +2°, днем +14°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+11°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +5°.
22 ноября - какой праздник, приметы погоды
22 ноября - Ивана, Александра, Антона. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели.