Во многих областях 22 ноября ожидаются дожди, снег и мокрый снег.

В пятницу, 22 ноября, практически по всей Украине станет заметно холоднее. Самая низкая температура будет на западе страны, 0°...+3°, а на юге местами еще задержится тепло до +11°...+14°. На западе, севере и в некоторых центральных областях пройдут дожди, снег и мокрый снег в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 22 ноября ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +2°, пасмурно, снег с дождем.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -2°...+5°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.

В Одессе 22 ноября - пасмурно, температура ночью +2°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+11°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +5°.

22 ноября - какой праздник, приметы погоды

22 ноября - Ивана, Александра, Антона. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели.

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