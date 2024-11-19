В городе и области на утро объявлено предупреждение.

На сегодня, 19 ноября, в Днепре объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено также и по территории Днепропетровской области.

"19 ноября ночью и утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - говорится в сообщении синоптиков.

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По их данным, видимость в тумане будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на неделю

В начале недели будет сохраняться поле высокого давления.

19 ноября на Днепропетровщине будет малооблачно, маловетрено и осадков не ожидается. Столбики термометров по области покажут +7°...+12°.

"В дальнейшем, в связи с прохождением атмосферных фронтов 21 и 23 ноября, ожидается осложнение погоды: значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, образование неустойчивого снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с. Будьте осторожны и следите за штормовыми предупреждениями", - предупреждают синоптики.

По прогнозу, ожидается неустойчивый температурный режим. Ночные температуры будут колебаться в пределах от -1° до +4°, а дневные - от +4° до +10°. Но 21 и 23 ноября ночью температура будет повышаться до +5°...+10°, а днем - до +12°...+15°.

"Но после прохождения холодных фронтов в дневные часы прогнозируется аномальный ход температур, в течение дня они резко снизятся до +2°...+3°", - предупредили в гидрометцентре.

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