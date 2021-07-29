Также в результате урагана сломаны десятки деревьев, повреждены крыши жилых домов.

В Черновцах второй день подряд мощный ливень подтапливает улицы города.

Как передает корреспондент УНИАН, ливень начался сегодня примерно в 15:40 и длился около 40 минут.

За это время в центре города затопило улицу Богдана Хмельницкого и Гагарина, подтоплены десятки улиц на окраинах Черновцов.

На углу улиц Гагарина и Хмельницкого автомобили на подъеме застряли в потоках воды. Кроме того, в результате ливня пострадала территория вокруг железнодорожного вокзала, ее залило водой.

Читайте такжеНепогода в Черновцах: сильный ливень затопил дороги и железнодорожные путиВ городе ураган сломал десятки деревьев, повредил крыши жилых домов в районе Роша, а на бульваре Героев Крут повалил конструкцию остановки общественного транспорта.

В Черновицком городском совете сейчас собирают информацию о последствиях внезапной непогоды. В департаменте инфраструктуры и благоустройства жителей города призвали обращаться в колл-центр аварийной службы с сообщениями о последствиях непогоды.

Непогода в Черновцах

Вчера, 28 июля, в Черновцах в результате внезапного ливня подтопило центральную часть города, а также территорию железнодорожного вокзала. Среди затопленных улиц – Главная, Школьная, Богдана Хмельницкого и Гагарина.

Автор: Николай Кобылюк