Потепление будет интенсивным, однако кратковременным.

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Буквально через день температура в стране начнет повышаться. Потепление будет интенсивным, однако кратковременным.

Об этом Обозревателю рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По ее словам, со среды, 20 октября, в Украине начнется потепление.

"Самыми теплыми днями будут четверг и пятница. Дневные температуры составят +16... +18 градусов, на юге и юго-востоке даже до +20 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, потепление будет достаточно интенсивным, но, к сожалению, долго оно не продержится.

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"Бабьим летом эти дни назвать нельзя, потому что бабье лето – это длительный период теплой погоды, хотя бы 5-6 дней. Это просто кратковременное потепление", - резюмировала синоптик.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшую неделю в Украине будут наблюдаться температурные "качели": сначала столбики термометров поползут вниз, потом немного потеплеет и снова температура снизится.

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Автор: Екатерина Лиманская