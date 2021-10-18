19 октября в некоторых областях Украины пройдут дожди / фото УНИАН, Немеш Янош
Во вторник, 19 октября, в Украине испортится погода. Во многих областях на западе и востоке страны ожидаются дожди, которые принесут с собой и похолодание. Температура практически повсеместно будет на уровне +9°...+12°, лишь в Закарпатской, Ивано-Франковской и местами южных областях столбики термометров покажут +14°...+16°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью 0°, днем +11°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
- В Тернополе 19 октября ночью будет +3°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+16°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -1°...+10°.
- В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах температура воздуха составит -2°...+9°, немного облачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +10°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Симферополе во вторник будет немного облачно, 0°...+10°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +11°.
Погода в Украине 19 октября / фото УНИАН
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