На Прикарпатье пронесся смерч

10:50, 22 июня 2020
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На выходных Прикарпатья накрыла непогода.

На Прикарпатье пронесся смерч / скриншот
На Прикарпатье пронесся смерч / скриншот

В воскресенье, 21 июня, вблизи поселка Обертин Тлумачского района Ивано-Франковской области пронесся смерч.

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Соответствующими видео поделились пользователи соцсетей.

В течение воскресенья из-за мощных ливней в некоторых районах Прикарпатья зафиксировали резкий подъем уровней воды в реках. О последствиях непогоды жители Франковщины рассказали в сети. В частности, подтопило "Музей Обычаев Символики Гуцульщины" в Микуличине, сообщает ТСН.

Напомним, в понедельник, 22 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#торнадо
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