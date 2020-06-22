На Прикарпатье пронесся смерч
На выходных Прикарпатья накрыла непогода.
В воскресенье, 21 июня, вблизи поселка Обертин Тлумачского района Ивано-Франковской области пронесся смерч.
В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Соответствующими видео поделились пользователи соцсетей.
В течение воскресенья из-за мощных ливней в некоторых районах Прикарпатья зафиксировали резкий подъем уровней воды в реках. О последствиях непогоды жители Франковщины рассказали в сети. В частности, подтопило "Музей Обычаев Символики Гуцульщины" в Микуличине, сообщает ТСН.
Напомним, в понедельник, 22 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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