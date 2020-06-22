В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 июня

Почти по всей стране ожидаются грозы.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В понедельник, 22 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье - значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 22 июня, в Украине пройдут дожди, температура поднимется до +30°.