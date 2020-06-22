В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 июня
Почти по всей стране ожидаются грозы.
В понедельник, 22 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Мощный ветер повалил деревья на Житомирщине
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье - значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в понедельник, 22 июня, в Украине пройдут дожди, температура поднимется до +30°.
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