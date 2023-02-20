Спасатели сразу начали поиски людей, которые могли пострадать в результате толчков.

Сегодня вечером, 20 февраля, на границе Турции и Сирии произошло крупнейшее землетрясение за последние две недели. Стихийное бедствие вновь бушевало в том же районе, что и 6 февраля.

Как сообщает информационное агенство Anadolu, больше всего толчки ощутили в турецкой провинции Хатай, а также в сирийском регионе, который граничит с этой провинцией.

Люди вышли из зданий на улицу и пытались скрыться в автомобилях. Толчки повлекли новые разрушения зданий. В том числе зафиксированы и падения домов.

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В районе города Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по тамошнему местному времени зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Через несколько минут толчки ощутили вблизи населенного пункта Самандаг – там амплитуда по шкале Рихтера составила 5,8.

Спасатели уже работают на местах – они ищут никто ли не пострадал. Также они ограничили доступ к домам, которые повредились в результате землетрясения и могут упасть.

Землетрясение в Турции: что известно

6 февраля в Турции и Сирии произошли два мощных землетрясений, после которых следовало еще множество афтершоков. Впоследствии еще несколько землетрясений произошли в провинции Хатай и Сирии.

Всего во время тех трагических событий было зафиксировано пять землетрясений с показателем магнитуды от 6,0 до 7,8. их глубина составляла от 5 до 40 километров.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

На данный момент известно, что число жертв перевалило отметку в 45 тысяч.

Также и пострадала экономика Турции. Особенно это отразилось на ВВП, которое существенно сократилось.

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