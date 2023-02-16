JPMorgan ожидает, что центральный банк Турции снизит процентные ставки на 100 базисных пунктов.

Прямые убытки от землетрясения в Турции, которое спровоцировало массовые разрушения зданий, составляют 2,5% ВВП или 25 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ JPMorgan.

Как говорится в материале, JPMorgan ожидает, что центральный банк Турции снизит процентные ставки на 100 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе до 8%.

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"Мы не исключаем новых снижений ставки в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 июня. Тем не менее, мы считаем, что политическая ставка сейчас менее актуальна, поскольку трансмиссионный механизм монетарной политики в Турции нарушен", - отметил экономист Фатих Акчелик.

Землетрясение в Турции

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений.

С тех пор не прекращаются спасательные работы, однако их затрудняет холодная погода.

На помощь в Турцию отправили отряд украинских спасателей и необходимую технику. По данным ГСЧС, причиной масштабных разрушений в Турции, которые произошли из-за мощного землетрясения, может быть неправильное планирование застройки.

По состоянию на 10 февраля 2023 года рейтинговое агентство Fitch Raitings заявило о том, что убытки от землетрясения в Турции будут огромными.

По состоянию на 13 февраля 2023 года убытки Турции от землетрясений превысили $84 миллиарда.

По состоянию на 15 февраля 2023 года землетрясение в Турции и Сирии забрало жизни более 41 тысячи человек. Под завалами до сих пор находятся люди. Спасательные операции продолжаются.

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