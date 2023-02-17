Разборы завалов в пострадавших районах до сих пор продолжаются.

Число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений приближается к 45 тысячам. Об этом сообщает Aljazeera.

По последним данным, в Турции количество жертв увеличилось до 38044 человек, а власти Сирии сообщают о более 5800 погибших.

После землетрясений на прошлой неделе произошло около 4700 повторных толчков, или один каждые четыре минуты. Большинство этих подземных толчков ощутимы, около 40 были магнитудой выше 4. Эксперты говорят, что в ближайшие дни могут произойти подземные толчки силой 5 баллов.

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Помощь украинских спасателей в Турции

Украинские спасатели в Турции деблокировали тела 58 человек, погибших в результате землетрясения в начале февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что вчера поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС обследованы 16 разрушенных зданий, а всего с начала работ - 454.

"Также разобраны 9 завалов (с начала работ - 136), оказана медицинская помощь 6 лицам (с начала работ – 13, из них одному ребенку), разблокированы тела трех погибших человек (с начала работ – 58, из них 9 детей)", - говорится в сообщении.

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля - подробности

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой свыше 7. Потом последовали десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Турции.

8 февраля ГСЧС направила в Турцию на ликвидацию последствий землетрясения 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

Украинские спасатели работают в турецком городе Антакья. Спасатели не оставляют надежды найти живых под завалами. Проверяют каждый поврежденный или разрушенный дом в секторах своей ответственности.

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